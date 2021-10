Marechaussee heeft het op Schiphol druk met nooddocumenten

De Koninklijke Marechaussee heeft het op Schiphol erg druk met mensen die voor hun reis een nooddocument nodig hebben omdat hun paspoort niet meer geldig is of omdat ze er geen bij zich hebben. Volgens een woordvoerster is het zondag heel druk op de luchthaven “en dat zien we daar ook terug”. Als het bij die afdeling druk is levert dat, zo zegt ze, ook extra vertraging op.

Het is op dit moment herfstvakantie in de regio’s noord en midden, en veel mensen gaan op vakantie met het vliegtuig. Zaterdag stonden ook al op de luchthaven lange rijen bij de balies, vanwege het grote aantal mensen dat op vakantie ging.

De woordvoerster van de marechaussee adviseert iedereen voor vertrek te controleren of zijn of haar paspoort nog geldig is. “En vergeet je paspoort niet, en als toch blijkt dat een nooddocument noodzakelijk is, kijk dan goed wat de voorwaarden zijn voor de aanvraag van zo’n nooddocument”.

Op twitter voegt de dienst nog toe: “houd rekening met langere wachttijden in geval van aanvraag nooddocument”.