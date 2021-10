Grapperhaus vraagt met spoed om 800 asielopvangplekken

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft burgemeesters gevraagd snel 800 opvangplekken voor vreemdelingen in te richten. In de komende weken moeten er nog eens 1500 bij komen. Dat deed hij omdat de nood hoog is in de asielketen, laat het ministerie weten.

Grapperhaus deed zijn oproep in het Veiligheidsberaad, waar de burgemeesters uit alle veiligheidsregio’s overleggen. Het probleem is volgens zijn ministerie dat veel van de opvanglocaties waar nu Afghaanse evacu├ęs zitten maar korte tijd beschikbaar zijn. Er is behoefte aan plekken waar ze langer kunnen blijven. Met name opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn nodig, zegt de minister.

Er zijn 800 extra plekken nodig “op korte termijn”, plus nog eens 1500 “die binnen enkele weken operationeel kunnen zijn”, aldus het ministerie. Die laatste categorie zou “voor een zo lang mogelijke periode” beschikbaar moeten komen. Hoe op dat verzoek is gereageerd, wilde het ministerie niet zeggen. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 11.000 opvangplekken voor mensen die nu in de opvang zitten, maar eigenlijk zouden moeten doorstromen naar een woning.

Eind augustus deden minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) ook al een oproep aan gemeenten en provincies om op zoek te gaan naar opvanglocaties. De asielketen kan het relatief grote aantal asielzoekers niet aan.

Dat komt deels doordat er meer mensen naar Nederland komen dan voorzien, deels door de situatie in Afghanistan en deels door de krapte op de huizenmarkt. Het is moeilijk om voor statushouders een woning te vinden, ook al hebben ze daar recht op. Ze blijven daardoor langer in de opvang dan nodig is.