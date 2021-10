Grootste toename coronapatiënten in ziekenhuizen sinds 29 april

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april. In totaal liggen nu 610 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Dat zijn er 53 meer dan een etmaal geleden. Er werden 51 nieuwe patiënten met Covid-19 in de klinieken opgenomen.

Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van zondag. Er werden 12 nieuwe mensen op zo’n afdeling opgenomen, maar doordat er ook mensen de ic mochten verlaten of zijn overleden nam de bezetting niet zo sterk toe.

Afgelopen week steeg het aantal opgenomen patiënten al dagelijks. Vorige week dinsdag lagen er voor het eerst sinds 23 september meer dan 500 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. De laatste keer dat er meer dan 600 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen lagen, was 15 september.