IND heeft kwart asielaanvragen Afghaanse evacués afgerond

Van de circa tweeduizend Afghanen die in augustus werden geëvacueerd, heeft ruim een kwart inmiddels te horen gekregen dat zij voorlopig in Nederland mogen blijven. Het gaat om 560 evacués die de afgelopen weken een asielbesluit hebben gehad, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De Afghanen die rond de machtsovername door de Taliban zijn geëvacueerd, hebben door hun werk voor bijvoorbeeld militaire missies of diplomatieke posten recht op asiel in Nederland. De IND heeft op verschillende opvanglocaties teams ingezet die de aanvragen “projectmatig, snel en zorgvuldig” beoordelen.

De asielprocedure voor deze mensen is verkort. Zij worden geregistreerd en geïdentificeerd door de IND en de Koninklijke Marechaussee en daarna gehoord. Ook wordt bekeken of zij een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid. Die screening is inmiddels voor bijna alle evacués gedaan.

De IND verwacht dat het aantal evacués dat uitsluitsel krijgt de komende tijd snel zal oplopen. Hoe lang het duurt voordat iedereen een asielbesluit heeft ontvangen, kan de dienst nog niet zeggen. Het demissionaire kabinet besloot onlangs dat op termijn nog eens zo’n 2100 Afghanen naar Nederland mogen komen.