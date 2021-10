Knapen rekent ‘met brede steun’ nu op snelle actie tegen Polen

Polen kan binnenkort maatregelen van de Europese Commissie verwachten nu het land morrelt aan een pijler van de EU. Bijna alle EU-landen hebben daarvoor hun steun uitgesproken, zegt minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen.

Welk wapen de commissie kiest om Polen tot de orde te roepen is aan haarzelf, zegt Knapen. Het dagelijks EU-bestuur kan subsidies voor Polen inhouden of opnieuw een procedure starten die Polen voor de Europese rechter kan brengen. Wat Nederland betreft kan Polen voorlopig fluiten naar de vele miljarden die het zou kunnen krijgen uit het Europese coronaherstelfonds.

Op Polen zelf en vermoedelijk bondgenoot Hongarije na schaarden alle EU-lidstaten zich dinsdag achter stappen tegen Polen. Dat land heeft de EU in rep en roer gebracht door te stellen dat EU-landen de Europees regels soms zouden moeten kunnen negeren. Daardoor zou de unie kunnen ontrafelen, is de vrees in Brussel.

Knapen heeft “er alle vertrouwen in” dat de commissie nu “op korte termijn tot actie zal overgaan”, al zal dat deze week niet meer zijn. De commissie houdt het voorlopig op actie “in de komende weken”.