LCPS begint woensdag weer met spreiding van coronapatiënten

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begint woensdag weer met de landelijke spreiding van coronapatiënten vanwege druk op de ziekenhuizen. Met het ontlasten van de regio’s met de meeste coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal toegankelijk te houden. In totaal liggen dinsdag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis.

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwacht dat het aantal coronpatiënten de komende tijd zal stijgen. “We zien dat in de afgelopen periode de instroom is verdubbeld. De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog door stijgt tot ongeveer 800 Covid-patiënten in totaal op de ic en in de kliniek”, zegt Kuipers.

Voorlopig gaat het LCPS alleen patiënten op werkdagen spreiden. Mochten er meer patiënten bijkomen, dan wordt de landelijke spreiding ook in het weekend opgepakt.

Het LCPS meldde maandag dat er 57 nieuwe coronapatiënten waren opgenomen in het ziekenhuis, het hoogste aantal in een etmaal sinds 29 april.