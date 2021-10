650 coronapatiënten in ziekenhuizen, ook weer mensen verplaatst

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 650 coronapatiënten, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 33 meer dan dinsdag. Woensdag werden tot dusver 5 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio met behulp van het LCPS, van wie 2 ic-patiënten.

Op de intensive cares nam het aantal opgenomen patiënten toe met 13, de grootste toename van de bezetting in één dag sinds half augustus. De ic’s behandelen momenteel 165 ernstig zieke mensen met Covid-19. Er werden 18 nieuwe patiënten op de intensive cares opgenomen. Omdat er ook mensen werden verplaatst naar een verpleegafdeling of overleden, nam de bezetting iets minder snel toe.

Op de verpleegafdelingen liggen woensdag in totaal 485 coronapatiënten, per saldo een toename van 20 mensen. Er werden 84 nieuwe patiënten in de klinieken opgenomen.

Vanwege de druk op de ziekenhuizen heeft het LCPS besloten per woensdag weer te beginnen met het coördineren van de spreiding van coronapatiënten over het land. Met het ontlasten van de regio’s met de meeste coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal toegankelijk te houden.