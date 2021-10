5223 nieuwe coronagevallen, opnieuw een mijlpaal

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5223 toegenomen, meldt het RIVM. Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één dag boven de 5000 uitkomt.

Woensdag werd eenzelfde soort mijlpaal bereikt: toen kwam het aantal nieuwe coronagevallen op één dag voor het eerst sinds eind juli boven de 4000 uit. 4602 mensen kregen woensdag te horen dat ze corona hebben opgelopen. Dat waren er in eerste instantie 4609, maar het aantal werd iets gecorrigeerd.

Ook het weekgemiddelde zit nu boven de grens van 4000. Afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4024 nieuwe coronagevallen per dag. Een week geleden stond dat weekgemiddelde nog op 2927 nieuwe gevallen per dag.

Afgelopen etmaal kwamen er zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting bij. Niet al die mensen hoeven afgelopen 24 uur overleden te zijn, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het RIVM.

In Amsterdam kregen 193 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen. In Rotterdam ging het om 170 mensen en in Den Haag kregen 102 mensen een positieve testuitslag. In Tilburg werden 72 coronabesmettingen bevestigd en in Apeldoorn 71. In slechts 11 gemeenten werd geen enkel nieuw coronageval gemeld.