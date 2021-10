Gommers: ic’s hebben geen mensen om verder op te schalen

De Nederlandse intensive cares kunnen niet voldoen aan het verzoek van demissionair minister Hugo de Jonge om de komende winter op te schalen naar meer dan het huidige maximum van 1350 ic-bedden. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen Diederik Gommers in podcast Virusfeiten (EO).

Verschillende media meldden dat het ministerie van Volksgezondheid de intensive cares onlangs heeft gevraagd te bekijken of het mogelijk is de capaciteit weer op te schroeven, indien de stroom van patiënten verder aanzwelt. “We hebben die verpleegkundigen niet. Mensen zitten er gewoon doorheen”, reageert Gommers.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en beroepsvereniging V&VN IC stelden eerder ook dat 1350 bedden het maximale is waar de ic’s naar kunnen uitbreiden. De intensive cares beschikken momenteel over 950 bedden, zei Gommers eerder.

Vanwege de druk op de ziekenhuizen heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) besloten per woensdag weer te beginnen met het coördineren van de spreiding van coronapatiënten over het land. Met het ontlasten van de regio’s met de meeste coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal toegankelijk te houden. De ic’s behandelen momenteel 165 ernstig zieke mensen met Covid-19. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 650 coronapatiënten.

Volgens Gommers zijn de reguliere operaties in de ziekenhuizen na de zomer weer opgestart, maar worden die nu vaak weer uitgesteld. “Voor operaties heb je ic-bedden nodig. We hebben nu een paar Covidpatiënten op de ic en dan ga je ’s ochtends kijken of een operatie door kan gaan. Het is iedere keer zoeken naar een bedje.”

De ic-arts, die ook lid is van het Outbreak Management Team (OMT), stelt dat het “piept en kraakt” in de ziekenhuizen en dat de vraag van Den Haag voor weinig enthousiasme heeft gezorgd. “Er zitten veel emoties, bij verpleegkundigen én dokters”, aldus Gommers. “Er moeten nu gewoon keuzes worden gemaakt. Welke patiënt gaat er voor? We komen echt voor ethische dilemma’s te staan deze winter.”

Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, in april vorig jaar, lagen er meer dan 1500 mensen op de intensive cares. Dit waren vrijwel alleen coronapatiënten. De reguliere zorg lag toen vrijwel helemaal stil. Bij de tweede, derde en vierde golf werd geprobeerd om de reguliere zorg zo veel mogelijk door te laten gaan.