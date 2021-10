Nederlandse documentaire wint Studenten Oscar

De Nederlandse documentaire Waarom bleef je niet voor mij? heeft een Student Academy Award, oftewel een Studenten Oscar, gewonnen. Het is de eerste keer dat een Nederlandse documentaire de prijs wint.

De film is gemaakt door Milou Gevers voor haar eindexamen aan de Nederlandse Filmacademie. In 2020 studeerde ze af. In de film vertellen vier kinderen die tijdens de basisschool een ouder verloren aan zelfmoord over de reis die zij aflegden vanaf het moment dat zij het nieuws hoorden. De documentairemaakster heeft hetzelfde meegemaakt.

De film won eerder al de VPRO Documentaire Prijs, de KNF Award, de Neon Award op het Mo & Friese Filmfestival in Hamburg, de AHK Eindwerkprijs en de Cilect Prize 2021 voor beste documentaire.

Al zeventig jaar worden de Student Academy Awards uitgereikt aan projecten van studenten. Eerdere Nederlandse winnaars, in andere categorie├źn, waren de films Alaska (1990) en Grijs is ook een kleur (2017). Ook die films kwamen van de Nederlandse Filmacademie.