Neef en advocaat Taghi blijft nog 90 dagen vastzitten

De 38-jarige advocaat en tevens neef van Ridouan Taghi die eerder deze maand is opgepakt, blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist.

Advocaat Youssef T. werd 8 oktober opgepakt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij bij zijn neef op bezoek was. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Het OM verdenkt hem ervan dat hij tot de veronderstelde misdaadbende van Taghi behoort.

De neef heeft Taghi tientallen keren in de EBI bezocht en heeft talloze keren met hem gebeld. Taghi zou door die contacten zijn criminele activiteiten hebben kunnen voortzetten. Hij zou volgens justitie bezig zijn geweest met het beramen van uitbraakplannen. Het onderzoek naar zijn contacten buiten de gevangenismuren kwam in februari op gang. In de zomer kwam de neef als potentiële boodschapper in beeld.

De advocaat had sinds maart 2021 toegang tot zijn neef in de EBI. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had hem in december 2020 de toegang tot de EBI geweigerd vanwege een eerdere melding van het OM aan de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland. Die ging over het functioneren van de advocaat in een andere strafzaak en dus niet over contacten van hem met zijn neef Ridouan Taghi.

In maart 2021 concludeerde de deken dat in die andere strafzaak niet bleek dat het privilege van de geheimhouderstelefoon was misbruikt. Die is alleen bedoeld voor communicatie tussen advocaat en cliënt, de lijn kan niet worden afgeluisterd. Op basis van die conclusie kon de EBI de deuren niet langer gesloten houden voor de advocaat.

Taghi zit sinds december 2019 vast in de EBI, de best beveiligde gevangenis van Nederland. Hij is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, dat draait om een reeks onderwereldmoorden.