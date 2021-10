Rouvoet vraagt opnieuw 600 miljoen voor publieke gezondheidszorg

Het uitblijven van maatregelen voor het herstel van de publieke gezondheid is “ronduit verbijsterend”, zegt André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Volgens hem is er structureel 600 miljoen euro nodig om een volgende pandemie te voorkomen. “Maar hier is niets over opgenomen in de miljoenennota en de begroting voor volgend jaar, onbegrijpelijk”.

Hij wijst op de “bijna wekelijks groeiende stapel rapporten die bewijzen wat de desastreuze economische, maatschappelijke en sociale gevolgen” zijn als de politiek niets doet. Rouvoet heeft, namens de 25 GGD’en in Nederland, donderdag een brief hierover gestuurd naar de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees.

“Ik begrijp werkelijk niet dat de politiek nu denkt: GGD’en hebben het goed gedaan in de afgelopen anderhalf jaar, het testen, bron- en contactonderzoek, het vaccineren; dat zit wel snor met die publieke gezondheid. Maar het zit niet snor. Het is alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om toekomstige generaties voor te bereiden op een volgende pandemie”, zegt de GGD-voorman. “Het kan niet zo zijn dat we volgend jaar met de armen over elkaar zitten en hopen dat er nog even geen pandemie komt, dat zou onverantwoord zijn”, vervolgt hij.

Volgens Rouvoet moet er onder meer 300 miljoen euro extra naar de jeugdgezondheidszorg. “Omgerekend is dat 100 euro per kind extra, om alle kinderen dezelfde gezondheidszorg te kunnen bieden. En om te kunnen zorgen dat we meer jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen krijgen. Ook daar is een tekort aan personeel waardoor we niet goed voorbereid zijn op een volgende pandemie.”

Daarnaast is er structureel 100 miljoen nodig voor infectieziektebestrijding. “We hebben echt een tekort aan artsen en verpleegkundigen op dit gebied. En deskundigen voor infectiepreventie.” Ook voor de algehele informatievoorziening, om beter voorbereid te zijn op de volgende pandemie, is volgens Rouvoet 100 miljoen extra noodzakelijk

De 25 GGD-regio’s gaven in mei al aan bij oud-informateur Mariëtte Hamer dat er 600 miljoen euro extra nodig is om de basis van de publieke gezondheidszorg te herstellen. Maar volgens Rouvoet bleef het “oorverdovend stil” na deze oproep.