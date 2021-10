Transavia verwacht vrijdag duidelijkheid over vluchten Marokko

Luchtvaartmaatschappij Transavia bekijkt vrijdag met hoeveel vluchten het bedrijf in Marokko gestrande Nederlanders kan ophalen. Dan wordt vermoedelijk ook duidelijk wanneer die vluchten kunnen beginnen. Donderdag werd duidelijk dat Marokko wil meewerken om Nederlanders met commerciële vluchten op te halen.

Een woordvoerster van Transavia is blij dat er een oplossing komt voor de Nederlanders in Marokko. “We hoorden het van de ambassade en wisten al dat er gesprekken gaande waren, maar moeten nu even de details van de afspraken afwachten.” Transavia is al bezig met het maken van plannen, maar kan daar pas uitsluitsel over geven als er meer duidelijkheid is over wat Marokko precies wil toestaan.

Marokko stelde deze week een vliegverbod in voor vluchten tussen dat land en Nederland. Ook Duitsland en het verenigd Koninkrijk stonden op de zwarte lijst. Het land deed dat naar eigen zeggen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vluchten tussen Marokko en andere Europese landen als België en Frankrijk blijven wel toegestaan.