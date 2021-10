Turks OM eist tot tien jaar celstraf tegen rapper Murda

Het Turkse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf tot tien jaar geëist tegen de Nederlandse rapper Murda. De 37-jarige artiest zou in zijn songteksten drugsgebruik hebben aangemoedigd, meldden Turkse media.

Murda, de artiestennaam van Önder Doğan, werd afgelopen week opgepakt door de Turkse autoriteiten, nadat hij van Kopenhagen naar Istanbul was gevlogen. Bij aankomst werd hij op het vliegveld staande gehouden, omdat er een onderzoek gestart was naar zijn songteksten.

Maandag leek de zaak met een sisser te zijn afgelopen. Murda werd vrijgelaten en zijn manager stelde dat het onderzoek “in principe” gestaakt zou zijn. Als de aanklacht van het OM wordt aanvaard moet Murda ergens in de komende dagen voor de rechter verschijnen.

De 37-jarige Murda werd in Nederland populair met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. In 2019 scoorde hij een nummer 1-hit in de Single Top 100 met Rompe, een samenwerking met Priceless en Frenna. Murda werkte ook samen met namen als Ronnie Flex, Sevn Alias, Jonna Fraser, Bizzey en Kraantje Pappie.