Amsterdam loopt risico op drinkwatertekort binnen 5 tot 10 jaar

Door de snelle groei van Amsterdam loopt de stad binnen vijf tot tien jaar risico op een tekort aan drinkwater. Een woordvoerder van waterbedrijf Waternet bevestigt dit na berichtgeving in Het Parool. Er zijn extra investeringen nodig, maar daardoor wordt het drinkwater mogelijk duurder.

Om een tekort aan drinkwater te voorkomen, moet de win- en productiecapaciteit fors worden uitgebreid, aldus Waternet. Hetzelfde geldt voor de capaciteit van het leidingnet. Dat is nodig om het extra geproduceerde drinkwater met genoeg druk te kunnen blijven leveren. Hoeveel dit precies gaat kosten, is nog niet zeker. Wel kunnen de kosten “een opdrijvend effect hebben op het drinkwatertarief”, valt te lezen in een toekomstvisie voor de periode tot 2050. De vraag is of dit daadwerkelijk het geval gaat zijn, aldus de zegsman. Als de stad groeit, komen er ook meer klanten bij. Dat betekent weer meer inkomsten voor Waternet.