Deskundigen gehoord in zaak-Nicky Verstappen

In het hoger beroep van de zaak over de dood van Nicky Verstappen, worden vrijdag een forensisch arts, medisch deskundige en een patholoog gehoord. Zij kunnen mogelijk een toelichting geven over de omstandigheden rond de dood van de 11-jarige jongen in 1998.

Jos B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de Limburgse jongen. Hij is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar en tbs. Volgende maand begint de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van deze strafzaak. Daar zijn meerdere dagen voor uitgetrokken.

Vorige week werd een voormalig medegevangene van de 59-jarige B. gehoord, Bekir E. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra had verklaard dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. “Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden.” E. noemde B. de knuffelpedo” van de afdeling van de gevangenis in Vught waar ze ongeveer een half jaar samen zaten.

B. heeft altijd ontkend iets met de dood van Nicky te maken te hebben. De jongen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match B. in beeld.