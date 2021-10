Extinction Rebellion geeft vleermuizen weer ruimte bij Nedcar

Zo’n 25 actievoerders hebben zaterdagmiddag folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren. Klimmers van Extinction Rebellion trokken van grote hoogte folie en zeilen uit de bomen omlaag.

VDL Nedcar had die folie aangebracht om te voorkomen dat de vleermuizen in de holle bomen zouden overwinteren. De aanwezigheid van vleermuizen zou de door VDL Nedcar gewenste boskap bemoeilijken.

De actievoerders wijzen op een tussentijdse uitspraak onlangs van de Raad van State (RvS). Die oordeelde dat eerst een definitieve uitspraak in deze zaak moet worden afgewacht. Zolang die uitspraak er niet is, mogen er geen bomen gekapt worden, aldus de Raad. De uitspraak voorkomt dat tegenstanders van de kap voor voldongen feiten worden gesteld in hun beroepsprocedure bij de Raad van State.

VDL Nedcar liet na de tussentijdse uitspraak van de RvS in dagblad De Limburger weten voorbereidingen voor de boskap te blijven uitvoeren tot de definitieve uitspraak er komt. Daarbij hoort ook het inpakken van holle bomen die vleermuizen gebruiken om er in te verblijven. De provincie Limburg en Nedcar willen snel met de boskap beginnen omdat dit een eventuele uitbreiding van Nedcar met een tweede productielijn mogelijk zou maken.

De provincie stelde daartoe in december 2020 het plan “Uitbreiding VDL Nedcar” vast. Dat maakt uitbreiding van de fabriek mogelijk door de kap van bijna 8 hectare bos. De provincie wil op die manier voorkomen dat er lange procedures gevolgd moeten worden, wanneer die uitbreiding echt aan de orde is, bijvoorbeeld wanneer nieuwe klanten zich bij Nedcar melden.

In het bos komen beschermde soorten voor, waaronder de das, meerdere vleermuissoorten en de kleine ijsvogelvlinder. “Een groot deel van hun leefgebied en foerageergebied zou permanent verloren gaan ingeval deze bossen worden gekapt”, aldus de Raad in de tussentijdse uitspraak.

Volgens de actievoerders heeft Nedcar op eigen terrein voldoende mogelijkheden om uit te breiden en hoeft het bos daaraan niet geofferd te worden.