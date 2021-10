Repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko landt op Schiphol

De eerste repatriëringsvlucht van luchtvaartmaatschappij Transavia met in Marokko gestrande reizigers is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer honderd gedupeerde reizigers in het toestel.

Marokko verbood met ingang van donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse autoriteiten zijn bang dat het oplopend aantal coronabesmettingen in deze landen overslaat naar het Noord-Afrikaanse land. Transavia kreeg vrijdag toestemming van Marokko om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Tussen zaterdag en 29 oktober staan er nu nog negen vluchten naar Nederland gepland.

De afgelopen week zijn ongeveer 3500 mensen met Transavia naar Marokko gereisd. Sinds de aankondiging van het vliegverbod was er veel onduidelijkheid over wat het betekende voor Nederlandse reizigers die naar het Noord-Afrikaans land waren gereisd. Zo wachtte Transavia dagenlang op een vergunning om met lege vliegtuigen gestrande passagiers te kunnen ophalen.

Transavia waarschuwde onlangs dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zijn om iedereen die wil terug naar Nederland te brengen. Op vrijdagavond landde op Brussel ook een vlucht vanuit Marokko, met 78 Nederlanders aan boord. Zij worden vanuit de Belgische hoofdstad met een bus naar Nederland gebracht. Deze gerepatrieerde mensen waren naar Marokko gegaan via reisbureau TUI.