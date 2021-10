Corona-uitbraak in noodopvang in Goes, 49 besmettingen

In de noodopvang voor asielzoekers in Goes zijn 49 mensen positief getest op corona. De uitbraak in de Zeelandhallen is vastgesteld nadat op vrijdag alle 320 bewoners werden getest, zo bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van de NOS.

Aanleiding voor de massale testafname was het aantal besmettingen dat opliep, aldus de woordvoerder. Iedereen die positief is getest, zit nu in een apart gedeelte van de Zeelandhallen. “Zij zitten in een eigen slaapstraat met apart toiletgebouw en douches.” Alle bewoners moeten daarnaast op het terrein blijven tot het nieuwe testmoment, aanstaande vrijdag, en dragen tot die tijd binnen een mondkapje.

Iedereen in de noodopvang in Goes is bij binnenkomst negatief getest op Covid-19. “Dus ze hebben de besmetting ergens in het Zeeuwse opgepakt. Het aantal besmettingen in Nederland loopt op, dus de kans voor hen om het op te vangen is niet anders dan voor andere mensen in Nederland”, aldus de COA-woordvoerder. “Mensen zitten wel dichter op elkaar, dus besmetten gaat sneller als je met z’n allen in een sporthal zit.” Voor zover zondagavond bekend bij de woordvoerder is nog niemand van de positief geteste mensen opgenomen in het ziekenhuis.