Woningen in Den Haag ontruimd door brand

Vanwege een brand in een portiekwoning in De Moucheronstraat in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag enkele omliggende woningen ontruimd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio worden de geëvacueerde mensen ter plekke opgevangen. Een persoon is door ambulancepersoneel nakeken vanwege rookinhalatie.

De brand brak rond 04.00 uur uit en is inmiddels onder controle. Twee huizen zijn onbewoonbaar geworden, aldus de veiligheidsregio. “Voor de getroffen bewoners van die huizen wordt onderdak geregeld.” De brandweer is nog bezig met blussen en bekijkt wanneer de overige geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren.