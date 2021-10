De Jonge: kabinet beraadt zich op aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet beraadt zich op aanvullende maatregelen om de oplaaiende uitbraak van het coronavirus een halt toe te roepen. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd eerder met een advies te komen, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge na overleg met de meest betrokken bewindspersonen. Een besluit valt volgende week dinsdag, dan is er ook weer een persconferentie.

De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en eerder dan verwacht. Daarmee komt volgens hem “het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen”. Het kabinet zal aan het OMT vragen de situatie van nu goed te analyseren en te adviseren tot welke maatregelen dit moet leiden. “We zien namelijk dat we al een hoge vaccinatiegraad hebben, 87 procent van de volwassen mensen heeft zijn eerste prik al gehad, maar we zien ook, 13 procent van de mensen die niet gevaccineerd is. Als je kijkt in de ziekenhuizen is die situatie precies andersom”, aldus de minister.

Hij vindt dat “de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten, zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Als je dat op je in laat werken, zul je je daartoe moeten verhouden.” Zonder vooruit te lopen op concrete maatregelen zei hij “helemaal niets te willen uitsluiten”, ook niet of mogelijke maatregelen alleen voor ongevaccineerden kunnen zijn of voor doelgroepen of voor bepaalde regio’s waarin het aantal ongevaccineerden het hoogst is.

Volgens de minister is het draagvlak gering onder mensen die gevaccineerd zijn om nog beperkingen opgelegd te krijgen. “Ondertussen zien we dat als we geen maatregelen nemen, de zorg wordt overlopen, dat uw operaties en de operaties van uw familieleden en andere mensen die gevaccineerd zijn mogelijkerwijs worden uitgesteld.” Tegelijk wijst hij erop dat het kabinet er nooit toe zal overgaan om te selecteren aan de poort van het ziekenhuis. Hij denkt dat de Kamer daar ook niet voor is. “Dat is een brug die we in ieder geval niet over gaan.”

De Jonge zegt dat de komende tijd veel overleg zal zijn over deze “echt ingewikkelde dilemma’s”, met deskundigen, met de zorg en met collega’s. “Ook vanuit de samenleving en de economie kijken we naar de maatregelen die je treft. Je wil niet onnodig maatregelen opleggen die beperkend zijn in economische zin.” Hij sluit niet uit dat wetgeving moet worden aangepast. Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is het juridisch al mogelijk om regionaal maatregelen op te leggen.