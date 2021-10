De Jonge: ziekenhuisopnames lopen sneller op dan verwacht

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis loopt harder op dan verwacht, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Daartoe zullen we ons moeten verhouden.” Welke maatregelen nodig zijn, wilde De Jonge nog niet kwijt, omdat hij in de middag nog coronaoverleg voert met collega’s uit het kabinet.

De Jonge reageerde op het oplopende aantal besmettingen in de zijlijn van een gesprek bij de informateurs. Hij sprak op uitnodiging van de formerende partijen over de coronabestrijding tijdens deze winter en in de periode daarna. Volgens de minister moet de politiek bereid zijn “die maatregelen te nemen die de zorg ontlasten”, zei hij na afloop van dat gesprek. Hij wilde in afwachting van het coronaoverleg direct na het gesprek bij de informateurs nog niet zeggen aan welke maatregelen hij dacht. Daar komt hij later maandagmiddag op terug.

Hoewel de cijfers harder oplopen dan voorzien, vallen ze volgens hem wel nog “binnen de bandbreedte”. Het Outbreak Management Team wees erop dat er nog veel onzeker is over het aantal mensen dat in de huidige situatie in het ziekenhuis kan terechtkomen. “De zorg is bezorgd”, zei De Jonge. Ook omdat er dit jaar wel een griepgolf aan lijkt te komen, waardoor ook meer mensen in de ziekenhuizen zullen belanden. Volgens de minister is naast het beschermen van de kwetsbaren ook het ontlasten van de zorg een belangrijk punt.

Bij de informateurs sprak De Jonge ook over wat nodig is in de periode na deze coronacrisis. Nederland moet beter bestand worden tegen dit soort pandemieën. “Dat we minder afhankelijk zijn van het buitenland als het gaat om onze vaccinontwikkeling en de ontwikkeling van onze medicijnen. En we zullen moeten zien dat we de aanstuurbaarheid van de zorg versterken, ook in tijden van crisis”, aldus de minister. De zorg moet volgens hem bij een crisis centraler georganiseerd kunnen worden dan nu het geval is.