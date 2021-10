KNMI presenteert klimaatrapport

Het KNMI presenteert maandag het Klimaatsignaal’21. In de publicatie gaat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in op de vraag in welke mate het klimaat in Nederland verandert.

Het onderzoeksrapport is gebaseerd op dat van het VN-Klimaatpanel IPCC van afgelopen augustus. Daarin werd gewaarschuwd dat het klimaat steeds sneller verandert. Ook stelden de wetenschappers in het rapport dat onomstotelijk is bewezen dat klimaatverandering door toedoen van de mens komt.

In het Klimaatsignaal heeft het KNMI de kennis van het IPCC aangevuld met eigen waarnemingen en onderzoek. Het rapport gaat in op thema’s als zeespiegelstijging, extreme neerslag en droogte.

Eind deze maand begint in het Schotse Glasgow de klimaattop COP26. Premier Mark Rutte en leiders uit andere landen komen daar bijeen om oplossingen voor de klimaatcrisis te bespreken.