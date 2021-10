Aantal nieuwe prikken blijft dalen

De snelle stijging van het aantal nieuwe coronagevallen leidt nog niet tot een run op de coronaprik. Iets meer dan 86.000 mensen hebben zich vorige week laten vaccineren tegen het coronavirus, het laagste aantal sinds januari, toen de vaccinatiecampagne nog op stoom moest komen.

Bijna 36.000 mensen kregen vorige week een eerste inenting. Dat is weliswaar iets meer dan de week ervoor, maar aanzienlijk minder dan de voorgaande weken. Ruim 50.000 mensen kregen een tweede prik, tegen ongeveer 60.000 in de drie weken ervoor.

De wekelijkse vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melden niet hoeveel mensen inmiddels een derde prik hebben gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een paar weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen het coronavirus. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Onder hen zijn mensen die het vaccin van Janssen ontvingen, waarmee ze na die ene prik klaar waren. Bijna 11 miljoen mensen hebben ook een tweede vaccinatie gekregen. Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is 81,7 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 81,4 procent.