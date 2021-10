Dode na schietincident in Apeldoorn

Door een schietincident in het Gelderse Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag iemand overleden. Agenten kregen rond 00.55 uur een melding over een schietincident aan de Kervelstraat en troffen in een woning een zwaargewond persoon aan. “We hebben hulp verleend, maar die mocht niet baten. Het slachtoffer is overleden”, zegt een politiewoordvoerster.

Ze wilde niet zeggen of het om een man of vrouw gaat. “Personalia delen we op dit moment nog niet.”

De politie doet onderzoek, roept getuigen op zich te melden en vraagt mensen met bewakingscamera’s in de buurt beelden te delen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.