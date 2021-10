Nederlanders aten vorig jaar minder vlees door dichte restaurants

Nederlanders aten vorig jaar minder vlees doordat ze minder uit eten konden als gevolg van de coronamaatregelen. De vleesconsumptie werd thuis maar voor een deel gecompenseerd, meldt Wakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen University.

Volgens de onderzoekers daalde het vleesverbruik vorig jaar met 1,9 kilo per persoon. Het totale vleesverbruik per hoofd van de bevolking bedroeg 75,9 kilo. In 2019 was dit nog 77,8 kilo. De term vleesverbruik slaat op het totaal van vlees, botten en vet. Ongeveer de helft hiervan wordt geconsumeerd als vlees en vleeswaren.

In 2010 was er nog een piek in het vleesverbruik van 79 kilo. In de jaren daarna daalde dit gestaag tot 76,7 kilo in 2017. In de twee jaren daarop was er weer sprake van een lichte stijging.

Afgelopen jaar ging het om de grootste daling van de vleesconsumptie sinds de eerste meting in 2005. Maar volgens de dierenactivisten is de hoeveelheid vlees die Nederlanders aten nog altijd “ongezond hoog”.

Gemiddeld werd er 730 gram vlees en vleeswaren per week gegeten afgelopen jaar. “Dat is 46 procent meer dan het Voedingscentrum adviseert als maximum, vanwege de gezondheidsrisico’s van het eten van te veel vlees”, stelt Wakker Dier.