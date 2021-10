Partijen willen actie na mogelijke bedreiging advocaten MH17

GroenLinks en D66 willen dat het demissionaire kabinet stappen neemt naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws dat advocaten van de nabestaanden van vlucht MH17 worden geïntimideerd, waarschijnlijk door Rusland. De advocaten willen niet reageren.

Volgens RTL Nieuws zijn meerdere advocaten de laatste maanden onder meer door auto’s gevolgd tot aan hun privéwoning. Acht raadslieden hebben vorige maand met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gesproken. Toen “stelde de NCTV dat Rusland op verschillende manieren zou hebben geprobeerd de advocaten te hinderen en te intimideren”, aldus RTL. Er zouden vier voorvallen zijn gemeld.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat de Russische ambassadeur op het matje wordt geroepen en dat alle personen die bij deze praktijken betrokken zijn, worden uitgezet. Tom van der Lee (GroenLinks) vindt het bericht “zeer ernstig”. “Het kabinet dient hierop te reageren met adequate bescherming voor advocaten, maar ook een stevige reactie richting én zo nodig met additionele sancties tegen Rusland”, twitterde hij.

De NCTV laat weten dat de dienst er alert op is dat het proces veilig en ongestoord kan verlopen. “Daarbij behoort het ook tot de taken van de NCTV om betrokken partijen te informeren. In algemene zin zijn alle betrokken organisaties rond het proces zich bewust van (digitale) dreigingen.” Op het RTL-bericht gaat de NCTV niet specifiek in.

De advocaten van de nabestaanden zijn verenigd in het rechtsbijstandsteam. “Wij geven geen enkel commentaar”, laat Sander de Lang van dit team weten.

Het MH17-proces gaat maandag verder. Half november worden de strafeisen van het Openbaar Ministerie verwacht.