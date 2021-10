Geld voor boa’s is niet de oplossing voor betere coronacontrole

Extra geld voor bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en politie is niet de oplossing om de controle op de coronapas in het uitgaansleven te verbeteren. Dat zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

Volgens Kuin kan de door demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus gereserveerde 45 miljoen euro voor politie en boa’s beter besteed worden aan de horeca, zodat daar meer personeel aangesteld kan worden om te controleren. “De taak van de boa is om steekproefsgewijs te controleren of de controle in orde is”, zegt hij.

Nu de besmettingen weer oplopen, gaan er stemmen op om de handhaving van de coronacontrole in het uitgaansleven aan te scherpen. Voor extra boa’s is incidenteel 25 miljoen euro beschikbaar. “Dat is dus minder dan een ton per gemeente”, aldus Kuin. “En daarvoor heb je niet meteen mensen op straat. Een fatsoenlijke boa-opleiding duurt twee jaar. Meer boa’s voor coronacontroles kan alleen als de gemeenten en de veiligheidsregio’s prioriteiten stellen, waardoor ander boa-werk blijft liggen.”

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio is tot nu toe over het algemeen tevreden over de controle op coronabewijzen aan de deur bij de horeca. Het beraad wijst er ook nadrukkelijk op dat naleving van de regels in de eerste plaats een zaak van burgers en ondernemers is. Pas in laatste instantie komen controles op de naleving en eventueel boetes of horecasluitingen aan bod. Het Veiligheidsberaad vergadert maandag, aan de vooravond van een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen.

Volgens Kuin is de verdeling van het incidentele extra geld nog niet besproken met bewindslieden of burgemeesters. De BOA Bond vindt het ook een beter idee om boa’s toe te staan dat ze elkaar mogen helpen. Tot nu toe mag een boa alleen in de eigen gemeente optreden. “Maar de ene gemeente heeft veel meer horeca dan de andere. Het zou mooi zijn als de boa’s op zeer korte termijn toestemming krijgen om buiten hun eigen gemeente te werken. Daarmee kan de capaciteit in drukke uitgaanssteden wel omhoog, als de gemeenten dat willen.”