Mishandelde Oekraïense beren in Ouwehands Dierenpark voor herstel

De twee bruine beren Ljalja en Malysh zijn vrijdag met enige vertraging in Nederland aangekomen. De dieren zijn via een crowdfundingsactie van stichting Bears in Mind vanuit Oekraïne naar ons land gehaald. Naar verwachting komen ze zaterdag vroeg aan in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daar krijgen ze een beter bestaan na jarenlange verwaarlozing en mishandeling.

Het 27-jarige vrouwtje Ljalja en het mannetje Malysh van 7 jaar kregen slecht voedsel en leefden in Oekraïne in een soort speeltuin, in een klein vies hok met een betonnen vloer. In Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark zijn al zeven beren. “Een beer schrok toen hij bij ons kwam van een struik. Die had ‘ie nog nooit gezien”, zei José Kok van het park vrijdag in Op1 (NPO 1). Beren moeten volgens haar ook wennen aan de natuurlijke bodem waarop ze lopen omdat ze vaak alleen maar de betonnen vloer in hun hok gewend zijn.

In bijna dertig jaar tijd zijn in Rhenen ruim dertig beren opgevangen. De twee nieuwkomers gaan eerst een maand in quarantaine, die wettelijk verplicht is. Daarna worden ze voorzichtig en stapsgewijs losgelaten in Het Berenbos, waar ook een aantal wolven verblijft.