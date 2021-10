Nederlanders blijven evenveel vlees eten, stelt Natuur & Milieu

Het aantal Nederlanders dat vlees eet, blijft ook dit jaar weer nagenoeg gelijk, stelt Natuur & Milieu in de Vegamonitor. Ruim zes op de tien mensen omschrijven zichzelf als vleeseter, stelt de organisatie op basis van onderzoek onder bijna duizend respondenten. Volgens Natuur & Milieu schommelt het aantal vleeseters al jaren rond de 60 procent.

Ongeveer 3 op de 10 mensen zien zichzelf anno 2021 als flexitariër en eten minstens een dag in de week geen vlees. 3 procent eet wel vis maar geen vlees en nog eens 3 procent noemt zichzelf vegetariër. 1 procent van de ondervraagden is veganist. Gemiddeld eten Nederlanders 5,4 dagen per week vlees of vis, 1,3 dagen vegetarisch en 0,3 dagen veganistisch (dus ook zonder zuivel of ei).

Mensen die vlees of vis eten, geven aan dat ze dat doen omdat ze het bijvoorbeeld zo gewend zijn vanuit huis, of het is normaal voor ze om het met familie of vrienden te eten. Dorien Ackerman van Natuur & Milieu: “Het onderzoek laat zien dat het doorbreken van gewoontes ontzettend moeilijk is.” Het is volgens haar nu aan supermarkten en de overheid om te zorgen dat er iets gedaan wordt aan de vleesprijzen. Er moet niet meer “gestunt” worden met vlees en de milieuschade die vlees oplevert moet in de prijs worden verrekend, vindt Ackerman.

Het onlineonderzoek is uitgevoerd door Kantar, onder Nederlanders van 16 jaar en ouder die uit een database zijn gehaald van ongeveer 120.000 mensen. De groep is representatief als het gaat om leeftijd, geslacht, regio, sociale klasse en gezinsgrootte.