Gemeenten en bedrijven doen licht uit tijdens Nacht van de Nacht

In de nacht van zaterdag op zondag vindt de ‘Nacht van de Nacht’ plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement doen honderden bedrijven en gemeenten de lichten uit van gebouwen en reclameborden. Ook zijn er verschillende activiteiten in het donker.

De Nacht van de Nacht wordt georganiseerd door natuur- en milieuorganisaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Onder meer de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Weesp en Deurne doen mee aan de actie. In bijvoorbeeld Utrecht gaan de lichten van bruggen en kerken uit. In het hele land vinden activiteiten plaats zoals lezingen, wandeltochten of sterrenkijken.

Het evenement heeft meerdere ambassadeurs, onder wie astronaut André Kuipers en wetenschapsjournalist Govert Schilling.