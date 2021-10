MVV: daders rellen voetbalwedstrijd worden opgespoord en bestraft

De daders van de rellen tijdens de voetbalwedstrijd MVV-Roda JC vrijdagavond worden opgespoord en gestraft. Dat heeft MVV Maastricht zaterdagmiddag in een gezamenlijke verklaring met de Gemeente Maastricht bekendgemaakt.

“Weken is toegeleefd naar deze wedstrijd om er een groot voetbalspektakel van te maken”, aldus MVV in een verklaring. “Het beloofde een geweldige feestelijke avond te worden. Totdat een groepje van rond de 25 kwaadwillende aanwezigen over en weer het voor 6500 welwillende supporters heeft verbruid. We zijn intensief met KNVB en de driehoek van gemeente, politie en justitie in overleg om te kijken hoe we dit inmiddels landelijke maatschappelijke probleem in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus een woordvoerder van MVV.

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdagmiddag op Twitter over “gewelddadig crimineel gedrag” waardoor agenten en stewards gewond zijn geraakt. Hij liet dit weten na afloop van een gesprek met burgemeester Annemarie Penn en de politie. “Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven”, aldus Grapperhaus. Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen.

Penn sprak zaterdag haar afschuw uit over de gebeurtenissen van vrijdagavond. “Wat er vanaf de 42e minuut gebeurde tart elke verbeelding. Voetbal moet een feest zijn, dit werd een drama.” Wat de rellen van vrijdag betekenen voor volgende derby’s is nog niet duidelijk. Penn: “Dat bespreken we met politie, justitie en de clubs. Maar dat dit zo niet langer kan, is voor mij helder.”

“Wat begon als een voetbalfeest, eindigde in een zware deceptie”, laten MVV en de Gemeente Maastricht in hun gezamenlijke verklaring weten. Vlak voor rust werd de derby gestaakt omdat er hevige onlusten op de tribunes waren uitgebroken. Penn besloot daarop de wedstrijd definitief te staken, na overleg met de scheidsrechter en andere betrokkenen.

“De scheidsrechter had de wedstrijd al tijdelijk stilgelegd”, aldus Penn. “Ik heb contact met hem gehad en hij stond in contact met beide clubs. De veiligheid in het stadion kon niet langer worden gegarandeerd. Ik vind het heel spijtig voor de overgrote meerderheid van de fans die er een feestje van wilde maken, maar door de aanhoudende acties van de relschoppers moest er ingegrepen worden.”

Tijdens de onlusten raakten zes agenten en twee stewards gewond. Er werden tien mensen opgepakt.