Nederlandse in VS voor de rechter voor financieren al-Shabaab

Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt geld te hebben ingezameld voor de Somalische terreurorganisatie al-Shabaab, is deze week voor het eerst voorgeleid aan een federale rechter in de Amerikaanse staat Virginia. De vrouw werd onlangs door Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Met het uitleveringsproces zou zeven jaar gemoeid zijn geweest, doordat de vrouw dat aanvocht.

De 38-jarige Farhia H., die werd geboren in Somalië, zou deel hebben uitgemaakt van een internationaal netwerk van vrouwen dat een financieringsprogramma runde voor al-Shabaab. De groep zou tussen 2011 en 2014 vanuit meer dan tien landen actief zijn geweest.

H. zou in Nederland geld hebben ingezameld door te beweren dat het gedoneerde bedrag naar goede doelen zoals scholen voor weeskinderen zou gaan. Maar in werkelijkheid werd het geld via kanalen in Kenia en Somalië naar de terroristen van al-Shabaab gesluisd.

De vrouw hangt een gevangenisstraf tot 15 jaar boven het hoofd. Ze wordt beschuldigd van samenzwering om materiële steun te verlenen aan een buitenlandse terroristische organisatie. Twee andere leden van de financieringsgroep werden in 2015 in de VS tot celstraffen tot 12 jaar veroordeeld.