Aantal asielverzoeken stijgt het meest sinds 2015

Het aantal eerste asielverzoeken ging in het derde kwartaal van 2021 flink omhoog, het snelst sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Vooral Syriërs, Afghanen en Turken meldden zich als asielzoeker. Dat meldt het statistiekbureau CBS op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het derde kwartaal deden 8845 mensen een eerste asielverzoek. Dat is ruim tweeënhalf keer meer dan in het tweede kwartaal. Ook kwamen er 7 procent meer zogenoemde nareizigers deze kant op. Dat betreft gezinsleden die zijn herenigd met iemand die al een asielvergunning heeft.

Syriërs deden 2550 eerste asielverzoeken in het derde kwartaal, tegen 1015 een kwartaal eerder. Daarmee vormen zij nog steeds de grootste groep. Het aantal verzoeken van Afghanen ging wel relatief snel omhoog, van 210 in het tweede kwartaal naar 1565 in het derde kwartaal. De IND kreeg vier keer meer aanvragen binnen van mensen met een Turkse nationaliteit.

De toename van het aantal nareizigers komt vrijwel volledig omdat meer Syriërs en Turken op deze manier het land in kwamen. Er kwamen juist minder nareizigers deze kant op met een Eritrese en Jemenitische nationaliteit.

Vluchtelingen die zich in Nederland willen vestigen, moeten daarvoor een eerste asielverzoek indienen. De IND voert vervolgens meerdere gesprekken met de aanvrager en willigt het verzoek in of wijst dit af. De asielzoeker kan na afwijzing nog een herhaald verzoek indienen als die over nieuwe informatie beschikt die mogelijk een ander licht werpt op de zaak.