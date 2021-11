Hoogste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds begin juni

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 1212 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 90 meer dan zondag. Zo’n grote stijging is sinds eind april niet meer voorgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 976 coronapatiënten, 74 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal coronagevallen toe met 16 tot 236.

In de afgelopen 24 uur werden er 123 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 18 nieuwe patiënten opgenomen.