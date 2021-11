Legerplaats Harskamp blijft nog maand langer noodopvang

Legerplaats Harskamp op de Veluwe blijft nog een maand langer in gebruik als noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. In november worden de 550 mensen die nog op Harskamp verblijven groepsgewijs naar andere locaties gebracht. De eerste groep vertrekt maandag, schrijft de directeur-generaal Migratie van het ministerie van Justitie aan de inwoners van Harskamp. Het is de tweede keer dat de opvang op de legerplaats wordt verlengd.

De legerplaats ging eind augustus open voor maximaal achthonderd evacués. De vluchtelingen zouden er hooguit tot begin oktober blijven, aangezien Defensie het oefenterrein zelf nodig heeft. Maar begin oktober bleek dat er meer vluchtelingen dan gedacht naar Nederland waren gekomen en dat de legerplaats tot 1 november open moest blijven. Nu is dat verlengd tot 1 december.

Volgens het ministerie is de tweede verlenging nodig “gezien de aanhoudende capacitaire krapte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de toename van het aantal Covid-besmettingen op andere opvanglocaties”. Daardoor is alleen gefaseerd vertrek mogelijk. Uiterlijk 1 december is de verhuizing volledig afgerond, schrijft het ministerie aan de Harskampers. “Dit is voor de Afghaanse evacués een belangrijke stap om hen adequaat en veilig op te vangen.”