Quote: vastgoedbaas gekatapulteerd naar top 3 rijkere Quote 500

De rijkste Nederlanders zijn afgelopen jaar fors rijker geworden, meldt tijdschrift Quote dat voor de 25e keer zijn rijkenlijst de Quote 500 uitbrengt. Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken bleef daarop de rijkste, maar vastgoedondernemer Remon Vos sprong naar de tweede plek. Door de beursgang van zijn bedrijf CTP werd zijn vermogen ruim drie keer zoveel waard.

Vos is nu goed voor 5,7 miljard euro en daarmee verdringt hij Randstad-oprichter Frits Goldschmeding, met een vermogen van 5,6 miljard euro, naar de derde plaats. De Carvalho-Heineken is nog met afstand de rijkste en heeft nu een vermogen van 13,5 miljard euro, een toename van 11,6 procent. In coronajaar 2020 zag de dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken haar vermogen nog met ruim 2 miljard euro afnemen.

De 500 rijkste Nederlanders zagen hun vermogen afgelopen jaar met bijna een vijfde toenemen. Alle mensen op die lijst de Quote 500 bij elkaar zijn goed voor een kleine 220 miljard euro. Om in de rijkenlijst te worden opgenomen, was dit jaar een vermogen van minimaal 110 miljoen euro nodig. Vorig jaar kwam je met 15 miljoen minder al in de lijst terecht.

De rijkste familie is de familie Brenninkmeijer, eigenaren van C&A die gezamenlijk goed zijn voor 23 miljard euro. De koninklijke familie heeft volgens Quote een vermogen van 1,2 miljard euro.

Bunq-oprichter Ali Niknam steeg het hardst op de rijkenlijst en staat met een vermogen van 1,5 miljard euro op de 29e plaats. Investeerder Marcel Boekhoorn staat op de dertiende plaats met 2,2 miljard euro, niet ver voor mediatycoon John de Mol. Die zag zijn vermogen met een achtste slinken en houdt nog 2,1 miljard euro over. Die afname van 300 miljoen euro is in absolute getallen de grootste.

Andere opvallende namen op de lijst zijn voetbalspelersmakelaar Mino Raiola, die 200 miljoen euro waard is en DJ Tiƫsto die door Quote op 170 miljoen euro wordt ingeschat.