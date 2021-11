Verdachte aanslagen Poolse supermarkten bekent plaatsen bommen

Een 20-jarige verdachte heeft bekend explosieven te hebben geplaatst bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Dat bevestigt zijn advocaat na eerdere berichtgeving van NH Nieuws. De explosies veroorzaakten grote schade bij de drie supermarkten die doelwit waren in december en januari.

De 20-jarige Hyron A. zegt de explosieven in opdracht te hebben geplaatst. Wie de opdrachtgever is, wil hij niet zeggen. “Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad”, verklaarde A. volgens NH Nieuws bij de politie.

Maandag werd de bekentenis in de rechtszaak bekendgemaakt bij een tussentijdse zitting, aldus advocaat Veerle Hammerstein. A. was al verdachte van het plaatsen van de explosieven in Beverwijk en Tilburg, waar in januari een aanslag was. Hij wordt er nu dus ook van verdacht datzelfde afgelopen december bij de getroffen supermarkt in Aalsmeer te hebben gedaan.

Justitie in Noord-Holland heeft, inclusief A., negen verdachten in beeld voor de aanslagen op de Poolse supermarkten en de pogingen daartoe die er zijn geweest. Het negental wordt in twee verschillende onderzoeken vervolgd. Het motief voor de aanslagen is nog steeds onbekend.

Volgens zijn advocaat wordt de zaak van A. waarschijnlijk afgesplitst van die van de andere verdachten. Een psychologisch onderzoek moet uitwijzen of hij als minderjarige berecht moet worden. De twintigjarige zou op die manier mogelijk gemakkelijker zijn verhaal kunnen doen, zegt Hammerstein. “Als dat besloten wordt, dan komt het voor de kinderrechter.” A. zit in afwachting daarvan in jeugddetentie.