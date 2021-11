Zeven op de tien volgen advies van NL-Alert op na ontvangst

Zeven op de tien Nederlanders volgen de adviezen van de overheid op als ze een NL-Alert op hun telefoon krijgen. Vier op de tien informeren anderen na ontvangst van zo’n noodmelding. Dit wijst onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Het ministerie hoopt dat meer Nederlanders hun omgeving gaan inlichten bij een noodsituatie.

Een NL-Alert is een alarmmiddel dat waarschuwt en informeert wanneer iemand in de buurt van een dringende noodsituatie is. Aan het onderzoek naar het effect van de melding deden ruim 1500 Nederlanders ouder dan zestien jaar mee. 90 procent van de deelnemers dat een NL-Alert kreeg, las het bericht ook daadwerkelijk.

Van de mensen die het afgelopen jaar anderen op de hoogte brachten van de noodmelding, lichtte 59 procent hun partner in. Ongeveer een derde informeerde ouders en vrienden.

Diemer Kransen, directeur van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, noemt anderen op de hoogte brengen belangrijk. “Als je bij het sluiten van de ramen ziet dat de buurvrouw net met haar hond gaat wandelen, kun je ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan.” Om Nederlanders aan te zetten vaker hun omgeving te informeren na een noodmelding, lanceert het ministerie de campagne ‘NL-Alert: IĆ©dereen direct informatie bij een noodsituatie’. Deze leus borduurt voort op de slogan ‘direct informatie bij een noodsituatie’ die al langer wordt ingezet.