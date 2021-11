Aantal nieuwe prikken stijgt

Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, neemt weer iets toe. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In hoeverre dat komt door het stijgende aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of door de mogelijke uitbreiding van coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden.

Ruim 44.000 mensen kregen vorige week een eerste prik. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Daar staat tegenover dat het aantal tweede prikken daalde. Iets meer dan 49.000 mensen kregen een herhaalvaccinatie, het laagste aantal in iets meer dan een maand tijd. In totaal werden vorige week dus ruim 93.000 prikken gezet, tegen ruim 86.000 in de week ervoor en ruim 90.000 nog een week eerder.

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen het coronavirus. Inmiddels hebben iets meer dan 13 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Onder hen zijn mensen die het vaccin van Janssen ontvingen, waarmee ze na die ene prik klaar waren. Bijna 11 miljoen mensen hebben ook een tweede vaccinatie gekregen. Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is 82,1 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 81,7 procent.