Demonstranten bij ministerie waar persconferentie plaatsvindt

Ruim honderd demonstranten hebben zich dinsdagavond verzameld bij het ministerie van Justitie in Den Haag, waar om 19.00 uur de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge plaatsvindt. Het gebouw is eerder op de dag extra beveiligd, nadat er oproepen op sociale media rondgingen om te demonstreren bij het gebouw.

Er is veel politie op de been en er zijn hekken geplaatst rond het pand aan de Turfmarkt. De politie verzoekt per luidspreker de demonstranten naar de Koekamp te vertrekken, maar daar geven de actievoerders vooralsnog geen gehoor aan. De oproep van de politie wordt overstemd door het kabaal van de demonstranten, die sirenes laten afgaan en op potten en pannen slaan. Ook worden er leuzen als ‘Kies voor het volk’ en ‘Sluit je aan’ gescandeerd. De groep is omcirkeld door agenten en politiebusjes.

Tijdens de vorige persconferentie zorgde een lawaaiprotest van tegenstanders van de coronamaatregelen dat vlakbij plaatsvond voor een dreigende sfeer. Het ministerie moest toen worden afgesloten en ambtenaren en journalisten konden het gebouw enige tijd niet verlaten.