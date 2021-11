Derde verdachte gepakt voor handel in valse vaccinatiebewijzen

Een derde verdachte is woensdag aangehouden voor handel in valse vaccinatiebewijzen. De 52-jarige vrouw werkte bij dezelfde Amsterdamse artsenpraktijk als de twee doktersassistentes die eerder zijn aangehouden, laat de politie weten.

Alle vrouwen zitten vast en in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De drie worden ervan verdacht dat ze tientallen mensen hebben geholpen aan een vaccinatiebewijs, zonder dat zij daadwerkelijk een of twee prikken hebben ontvangen.

Twee assistentes (30 en 31 jaar), beiden uit Amsterdam, werden dinsdag en woensdag aangehouden na een tip van de Koninklijke Marechaussee. Die kwam de handel op het spoor in een onderzoek naar verdovende middelen op Schiphol. Later woensdag is de derde verdachte aangehouden, eveneens een doktersassistente. De politie wil alleen kwijt dat ze uit de omgeving van Utrecht komt.

Na de invoer in het registratiesysteem kregen de klanten tegen betaling van 500 tot 1000 euro van de vrouwen een QR-code en een vaccinatiepaspoort met stempels van de Amsterdamse praktijk. Met het bewijs konden zij onder meer naar horeca, theaters, bioscopen en voetbalstadions.

De politie doet nog verder onderzoek naar de mensen die deze registraties kochten.