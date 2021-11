Midden- en West Brabant viert 11e van de 11e met beperkingen

Midden- en West-Brabant viert komende donderdag gewoon de 11e van de 11e. De traditionele opening van het carnavalsseizoen op 11 november kan doorgaan, maar er zijn wel beperkende maatregelen van kracht in verband met corona, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant vrijdag. Anders dan in Limburg kent Brabant geen centrale aftrap. De plaatselijke feesten vinden in afgesloten ruimten plaats, en dus moet iedereen die wil meedoen een QR-code laten zien bij de entree.

Alleen in Breda gaat het feest op de Grote Markt niet door, omdat de gemeente bang is dat het daar te druk wordt. Er wordt nog naar een alternatief gezocht.

De burgemeesters van de afzonderlijke gemeenten hebben wel de bevoegdheid de vergunning alsnog in te trekken, zei de woordvoerster.

Carnaval kan donderdag buiten en binnen gevierd worden. Buiten worden hekken rond de feestplek gezet en er wordt met coronatoegangsbewijzen gewerkt. Ook is er een maximumaantal bezoekers, met een maximum van 75 procent van wat normaal terecht kan op die plek.

Brabant telt drie veiligheidsregio’s. Woordvoerders van de andere twee veiligheidsregio’s waren vrijdagochtend nog niet direct bereikbaar.

Wel is duidelijk dat de 11e van de 11e in Den Bosch gewoon doorgaat. Een woordvoerder van de gemeente zei dat alle polsbandjes voor de door de horeca georganiseerde festiviteiten al verkocht zijn. Ook daar vindt het feest plaats binnen of buiten in een met hekken afgesloten gebied met corona-toegangscontrole. Delen van het centrum zijn afgesloten met hekken, het aantal bezoekers is aan een maximum gebonden. Handhavers van de gemeente zien toe dat de coronacheck goed verloopt bij de ingangen.

Ook Eindhoven laat het feest gewoon doorgaan. Wel is de 11e van de 11e daar kleinschaliger en wordt gevierd in kroegen en concertzalen, met coronabeperkende maatregelen.

In Limburg werd donderdag de provinciale aftrap van de 11e van de 11e in Roermond afgeblazen. De Veiligheidsregio Limburg Noord vindt de risico’s voor verspreiding van het virus, ondanks controles van de QR-code, te groot en vreest overbelasting van de zorg.