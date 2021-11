Ook Heerlen blaast aftrap carnavalsseizoen af

Ook de aftrap van het carnavalsseizoen in Heerlen gaat niet door. Burgemeester Roel Wever haalde een streep door “Oad òp Nuj”, dat komende woensdagavond gevierd zou worden. Een woordvoerder van de gemeente Heerlen bevestigde maandag berichtgeving hierover in De Limburger. Wevers besluit volgt op een noodkreet van de Limburgse ziekenhuizen, die als gevolg van corona het water aan de lippen staat.

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg riep bestuurders zondagavond op om grote evenementen, zoals de aftrap van het carnavalsseizoen in Zuid-Limburg, af te schalen. Volgens Mertens, ook voorzitter van de raad van bestuur van het Maastricht UMC, is inmiddels voldoende bewezen dat grote, massale evenementen leiden tot meer besmettingen.

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg ‘gewoon’ de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Dat betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen gevierd mag worden. Heerlen neemt nu alsnog een andere beslissing en verbiedt het carnavalsfeest, dat anders dan elders in de provincie op woensdagavond 10 november gevierd zou worden.

Afgelopen donderdag haalde voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord een streep door de provinciale aftrap van de 11e van de 11e komende donderdag in Roermond. Ook andere grootschalige carnavalsevenementen in dat deel van de provincie werden verboden. Scholten vreesde dat de druk op de zorg anders te groot wordt.