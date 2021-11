Bijna 77.000 coronagevallen afgelopen week, nog net geen record

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 76.790 positieve coronatests geregistreerd. Voor de vijfde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent.

In ruim anderhalf jaar tijd meldde het RIVM maar één keer een nog hoger aantal. Op 22 december vorig jaar bracht het instituut naar buiten dat in zeven dagen tijd 82.340 besmettingen waren vastgesteld. Als het aantal positieve tests nu in hetzelfde tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.

Vorige week meldde het RIVM bijna 54.000 nieuwe gevallen, de week ervoor bijna 39.000.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft ook snel stijgen. Vorige week waren de coronaklachten van 1137 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. Dat is het hoogste aantal sinds mei. Een week eerder waren er (na correctie) 960 opnames, de week daarvoor 672, nog een week eerder 467 en de voorgaande week 338. In ongeveer een maand is de instroom dus verdrievoudigd.

Van de 1137 opgenomen patiënten kwamen 204 op een intensive care terecht. Ook dat is het hoogste aantal sinds mei.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 172 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds april, bijna zeven maanden geleden. Verreweg de meeste overleden mensen waren al op hoge leeftijd. Ze zijn allemaal in de afgelopen twee weken gestorven.

Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’en testten vorige week bijna 418.000 mensen, het hoogste aantal sinds half juli, en dat bracht bijna 72.000 besmettingen aan het licht. Het betekent dat ruim 17 procent positief testte, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.

Meer dan 400.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, bioscoop of theater konden gaan. Dat is een record. Van hen had 0,72 procent het coronavirus onder de leden, het hoogste percentage sinds juli.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. Het staat dinsdag op 1,19. Dat cijfer schommelt de laatste paar weken rond de 1,2. Dat betekent niet dat het aantal positieve tests gelijk blijft, maar dat het ongeveer in hetzelfde tempo blijft toenemen. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken geleden. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg.