Minder kijkers voor eerste Sinterklaasjournaal dan vorig jaar

Minder mensen hebben maandagavond naar de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal gekeken dan vorig jaar. Waar vorig jaar nog 1,42 miljoen mensen het begin zagen, waren dat er dit jaar 1,16 miljoen, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Het door Dieuwertje Blok gepresenteerde NTR-programma won in mei van dit jaar nog de Ere Zilveren Nipkowschijf. Doorslaggevend voor de jury was de maatschappelijke invloed die het programma heeft gehad in de Zwarte Pietendiscussie. Daarnaast werd de verslaggeving van de Sinterklaasintocht tijdens de coronacrisis geprezen.

De locatie van de intocht werd afgelopen jaar in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal bekendgemaakt. Dat was het fictieve dorp Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk als burgemeester de sint op Pakjesboot 12 verwelkomde aan de Dieuwertje Blokkade. Daarna werd hij ontvangen in het Grotepietenhuis, gevestigd in een pand dat erg leek op Paleis Soestdijk in Baarn. Hoe de intocht er dit jaar op 13 november precies uitziet, is nog een verrassing.

Het Sinterklaasjournaal op NPO 3 staat op de zevende plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek. Daarboven staan onder meer het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,96 miljoen), het Half Acht nieuws op RTL 4 (1,31 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,3 miljoen).