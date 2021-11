Proef met versnelde hulp bij betalingsachterstanden

Gemeenten en hypotheekverstrekkers gaan mensen met betalingsachterstanden versneld hulp aanbieden. Via twee proeven wordt geprobeerd om huiseigenaren met betalingsproblemen of mensen met een schuld bij de gemeente eerder in beeld te krijgen, om zo te voorkomen dat de problemen groter worden.

Aan de proeven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die in januari beginnen en vier jaar duren, doen vijftien gemeenten mee. Die gemeenten kunnen contact opnemen met iemand zodra er een achterstand is van minimaal twee maanden in het betalen van de energie- of waterrekening, zorgverzekering of huur. Hypotheekverstrekkers geven bij een betalingsachterstand van twee maanden een signaal aan de gemeente door, waarna die contact kan opnemen met de persoon om problematische schulden te voorkomen.

Volgens het ministerie van SZW lopen mensen vaak lang door met geldzorgen en weten ze hulp niet goed te vinden. Daarom geldt er sinds begin dit jaar voor gemeenten een plicht tot het doen van een hulpaanbod, maar daarmee wordt nog niet iedereen bereikt. Door in de proeven samen te werken met de banken Aegon en Rabobank, is de hoop dat dit verbetert. Die uitwisseling van gegevens gebeurt volgens het ministerie doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels. Samen kan er dan gekeken worden welke andere financiƫle problemen er mogelijk nog meer spelen, hoe de gemeentelijke schuldhulpverlening kan helpen en of bijvoorbeeld een budgetcoach kan helpen om de administratie op orde te brengen, legt een woordvoerder van SZW uit.