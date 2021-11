Aantal positieve tests blijft net onder dagrecord

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 12.713 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer nieuwe gevallen. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.997 bevestigde besmettingen en op 17 december waren het er 12.778.

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 11.470 per dag. Er zijn ook maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. Dit was eveneens in december vorig jaar.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 544 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam werd het coronavirus bij 504 mensen aangetroffen. Den Haag heeft 306 nieuwe gevallen, Utrecht 278, Almere 134 en Zwolle 133. Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog en in het Gelderse Rozendaal testte niemand positief.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 25 meldingen dat coronapatiƫnten aan de besmetting zijn overleden. Onder hen zijn drie inwoners van het Limburgse Gennep en drie mensen uit het Gelderse Aalten. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 164 sterfgevallen, gemiddeld zo’n 23 per dag.