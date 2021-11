Duo opgepakt voor verkopen valse vaccinatie- en testregistraties

Een 19-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige vrouw uit Den Haag zijn aangehouden op verdenking van fraude met QR-codes. Het tweetal zou samen betrokken zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties, meldt de politie woensdag.

Dankzij deze valse registraties beschikten mensen onterecht over een QR-code waarmee zij toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld horeca of evenementen. De politie meldt ook actief op zoek te zijn naar mensen die een valse registratie aanschaften. “Moedwillig brengen zowel verkopers als kopers van deze valse QR-codes de gezondheid van anderen in gevaar”, aldus de politie.

Het dinsdag aangehouden duo zit momenteel nog vast. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De politie laat verder weten dat er geen sprake is van een samenwerking met een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn, die 20 september werd opgepakt omdat hij valse vaccinatieregistraties zou hebben aangemaakt. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in het lopende onderzoek.