Hoger beroep in zaak Nicky Verstappen begonnen

In het hof in Den Bosch is woensdag iets voor 09.30 uur het hoger beroep begonnen tegen Jos B. De 59-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in de zomer van 1998. B. is – net als bij iedere eerdere zitting – aanwezig in de rechtbank.

Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken. Woensdag wordt onder meer het dossier besproken en B. ondervraagd. Ook krijgen de nabestaanden de kans om te spreken. De vader van Nicky zal daar gebruik van gaan maken.

B., die ontkent iets met de dood van de 11-jarige jongen te maken te hebben, is vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar.

Nicky uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match B. in beeld. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky aangetroffen. B. heeft altijd ontkend iets met de dood van de jongen te maken te hebben. In een videoboodschap, die vorig jaar op de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling in de rechtbank werd getoond, vertelde hij dat hij het lichaam van Nicky destijds had zien liggen op de heide, maar de jongen was toen al dood. Naar eigen zeggen had hij dat nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

In verband met de strengere coronamaatregelen is het niet mogelijk voor iedereen om het proces in het gerechtsgebouw bij te wonen. Verschillende belangstellenden en media zijn daarom aangewezen op een Skype-verbinding. Echter, door een storing woensdagochtend werkte die verbinding niet, zei de voorzitter van het hof bij aanvang. Het hof heeft daarom snel een noodverbinding in het leven geroepen.